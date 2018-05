Non è Samuel Eto'o l'obiettivo della Lazio in vista della prossima stagione ma Karl Toko Ekambi, attaccante camerunense dell'Angers. L'ex attaccante di Inter e Barcellona sarebbe l'intermediario della trattativa per portare il classe 1992, autore di 17 reti e 5 assist in Ligue 1, alla corte di Simone Inzaghi.