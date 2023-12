Asterix e Obelix non sarebbero fieri di Mattèo Guendouzi. "Al secondo giorno alla Lazio sembrava già un romano vero", ha detto di lui il ds biancoceleste, Angelo Fabiani, intervistato dall'Equipe. I laziali invece si godono quello che ad oggi si è rivelato essere il miglior acquisto estivo. E anche in Francia - con buona pace dei lontani avi gallici - in molti sperano che questa avventura a Roma sia per lui un definitivo rilancio anche e soprattutto in ottica Nazionale.



Deschamp lo aveva portato in Qatar, facendolo però giocare solo una volta al Mondiale. Poi da allora il centrocampista ex OM non ha più indossato la maglia dei Bleu. Ora Guendouzi punta a riconquistare la fiducia del ct francese dopo aver convinto in pieno Maurizio Sarri, per il quale è diventato ormai un elemento imprescindibile a centrocampo. Nell'intervista al quotidiano sportivo transalpino il direttore sportivo della Lazio ha non solo sottolineato quanto il ragazzo si sia integrato facilmente nella squadra, ma ha anche spiegato quali qualità tecniche abbiano convinto il club a puntare forte su di lui: “È bravissimo a coprire il campo, ma è anche bravo a muovere la palla, oltre a essere un giocatore box-to-box. È un calciatore completo, fresco mentalmente, che gioca con una certa spensieratezza. Non ci vorrà molto prima che torni in Nazionale. Se Guendouzi corre, tutta la Lazio corre. E lui è uno che corre molto".