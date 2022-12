Colpo di mercato in arrivo per la Lazio Primavera. Secondo quanto scrive il sito sololalazio.it, direttore sportivo Angelo Fabiani è in trattativa da alcuni giorni con la Nocerina per chiudere l'acquisto del giovane Mahamadou Balde. Si tratta del fratello dell'ex biancoceleste Keita Balde.



Con gli umbri quest'anno ha realizzato già 5 gol in 12 partite e ha diverse richieste in Serie B e C, in vista della prossima stagione, quando dovrà fare il salto tra i grandi. È infatti un classe 2004, quindi sarà fuori quota da giugno per le giovanili. Il club capitolino si è mosso in anticipo sulla concorrenza. Non sono note le cifre, ma l'affare sembra essere già in chiusura.