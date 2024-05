Lazio, Fabiani tranquillizza la squadra: 'Non è vero che ci saranno tante cessioni'

Lein estate per lapotrebbero essere meno di quello che si crede. Secondo quanto scrive questa mattina Il Messaggero, martedì scorso il direttore sportivo biancocelesteha tenuto a rapporto la squadra e il tecnico Tudor per mantenere compatto il gruppo in vista delle ultime tre sfide di campionato e per chiarire alcuni punti sul prossimo futuro della squadra. "Isoliamoci", ha detto il ds.che coinvolgono vari elementi della rosa. Lo stesso dirigente ha poi aggiunto che “non è vero che ci saranno tutte le cessioni che dicono".

La dirigenza e l’allenatore avranno un, dopo un primo colloquio che c'è già stato a inizio maggio. Per ora però l'obiettivo è chiudere al meglio questa annata (che significa centrare la qualificazione in Europa, ndr). ", ora e in futuro", ha esortato sempre Fabiani. Qualche cambiamento importante comunque ci sarà in estate, visti gli addii già preannunciati di alcuni elementi e i dubbi su diversi altri. Ma a quanto pare lo scenario potrebbe risultare alla fine meno rivoluzionario di quanto ci si possa attendere.