Manca solo l'ufficialità per l'arrivo di Fares al Torino. L'accordo col calciatore è stato trovato già giorni fa. Oggi i granata hanno trovato anche la quadra con la Lazio per la formula della cessione. L'esterno ex Spal si trasferirà all'ombra della Mole in prestito con diritto di riscatto fissato a poco meno di 6 milioni di euro. Una cifra comunque più bassa di quella che i capitolini avevano pattuito col Genoa ad agosoto (circa 7,5, ndr).