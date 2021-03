La sua stagione non ha certamente rispettato le aspettative. Arrivato come il prescelto di Inzaghi per il dopo Lulic sulla fascia sinistra, Momo Fares non è mai riuscito a spiccare il volo in questa prima esperienza alla Lazio. 16 presenze in totale finora, ma negli ultimi tre mesi il campo lo ha visto pochissimo. L'ultima gara da titolare in Serie A è stata quella all'Olimpico contro l'Udinese del 29 novembre scorso (uscì all'intervallo). Da lì 9 minuti contro l'Hellas Verona e 35 contro la Sampdoria. Meglio invece in Champions dove ha convinto a Dortmund contro il Borussia giocando dal 1'. Le uniche due gare da titolare del 2021 sono state contro il Parma e l'Atalanta in Coppa Italia, mai convincendo. Come riporta Il Corriere dello Sport, chissà che contro la Juventus Fares non riesca a strappare la chance per tornare a convincere tutti. La curiosità è che giocò titolare anche all'andata.