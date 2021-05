L'ex allenatore della storica Lazio dei -9, Eugenio Fascetti, ha parlato a Il Messaggero di varie tematiche. Oltre all'addio di Simone Inzaghi, ecco come si è espresso sul possibile prossimo tecnico biancoceleste: "Italiano mi intriga, ha vinto a Trapani in C, in B con lo Spezia, ha fatto una bella serie A con un organico un po' così, diciamo. Ha fatto vedere un bel gioco. Per me sarebbe il nome perfetto. Sarri e Mihajlovic? Sinisa è un laziale dentro. Sarri non lo conosco, da quando è entrato nel giro grosso sia a Napoli, col Chelsea e con la Juve ha vinto. E' una scelta del presidente, ma bisogna vedere che squadra vuole fare. Se vuole migliorare, deve rinforzare un organico che è già forte". Infine su Inzaghi all'Inter: "Ha tutto per fare bene, avrà delle responsabilità enormi. Sarà un'avventura pure per lui. Auguri".