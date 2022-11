L'attaccante della Lazio Felipe Anderson ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria nel derby contro la Roma, arrivata grazie ad un suo gol.



Un derby da ricordare per te.

"Sicuramente, sono senza voce ma ne vale la pena. Ogni derby di Roma è storico e devo tenere questa maglia".



Stasera avete vinto senza Milinkovic-Savic e Immobile, a differenza delle ultime gare.

"Sbagliato pensare che sia tutt'apposto senza di loro. Ci hanno dato una grande carica e questo ci ha aiutato. Dobbiamo continuare così, con umiltà, e sappiamo che siamo forti".



Hai parlato molto con Immobile?

"Lui è un leader e un maestro nel ruolo in cui sto giocando. Mi ha dato dei consigli e ci ha caricato tanto. Spero che torni quanto prima e, fino a quel momento, tengo per me i suoi consigli sui movimenti".



Qual è l'anima della Lazio?

"Abbiamo lottato tutti insieme. Siamo un gruppo che vuole arrivare in alto e questa vittoria ci dà carica per proseguire".