Quello formato 2020/21 è un Luis Alberto completamente diverso. Il Mago della Lazio non riesce più ad essere determinante. Un solo gol in campionato finora, ma addirittura zero assist, specialità che nella scorsa stagione lo ha visto trionfare ai danni di Gomez con ben 15 passaggi decisivi per i compagni, e dalla quale dipendono anche i bonus del suo contratto. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il Mago sembra sparito, e i malumori dell'ultimo periodo non escludono che lui e la Lazio possano dividersi alla fine della stagione. In Italia avrebbero fatto capolino Juventus e Milan, mentre all'estero PSG, Siviglia ed Everton.