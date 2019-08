La Fiorentina è a caccia di un regista sul mercato. Il ritorno di Badelj è un’opzione forte. Rongier del Nantes è il grande obiettivo. Ma la Fiorentina deve aspettare la chiusura del mercato inglese visto che il metronomo francese ha diversi ammiratori in Premier. Ieri è anche uscito il nome di Sahin del Werder. Ma non è una prima scelta. Demme del Lipsia, invece, è già bloccato. Ma Montella lo vuole proporre nel ruolo di mezzala. In attacco, invece, resta forte l’idea Llorente. Prima, però, Daniele Pradè deve piazzare il Cholito Simeone. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, la Lazio è una pista aperta. E se la trattativa con Lotito dovesse decollare si potrebbe anche ipotizzare uno scambio con Badelj con un robusto conguaglio a favore del club viola. Da dove parte il giovane attaccante Longo al Bisceglie.