Nelle ultime settimane in casa Lazio è emerso il caso Caicedo. Il centravanti ecuadoriano non avrebbe gradito il mancato utilizzo a San Siro contro il Milan da parte di Inzaghi, e ciò avrebbe portato a diversi confronti col tecnico e ad un'aria molto tesa. Non è un segreto che ci sono diversi club interessati al classe '88, su tutti la Fiorentina. Come riporta Il Corriere dello Sport però, Lotito non ha assolutamente voglia di privarsi del calciatore, e per questo motivo ha fissato il prezzo: 10 milioni di euro. Si tratta di una cifra che Commisso difficilmente vorrà sborsare per Caicedo. Potrebbe però anche essere una tattica per portare la Viola ad offrire una somma intorno ai 7 milioni. A quel punto, nonostante non abbia la priorità di cedere l'attaccante, la Lazio aprirebbe i discorsi con la Fiorentina.