Sembra avere finalmente una data il tanto agognato vertice tra Simone Inzaghi e il patron della Lazio Claudio Lotito. Come riportato da Il Corriere dello Sport, Dopo i tanti rinvii, stavolta il giorno fatidico dovrebbe ricadere subito dopo la fine del mercato (5 ottobre), quando si potranno tirare le somme sui rinforzi arrivati. La Lazio farà il possibile per prolungare il contratto di Inzaghi, anche perché il tecnico piacentino andrà in scadenza a giugno prossimo. Il presidente gli ha promesso un ingaggio simile ai top player del club capitolino.