Seduta di scarico a Formello questo pomeriggio. Dopo le fatiche di ieri sera la rosa della Lazio si è divisa in due, come di consueto: chi ha giocato in palestra, gli altri in campo per le esercitazioni atletiche. Domani sarà già tempo di rifinitura in vista della trasferta contro la Juventus. A Torino con tutta probabilità tornerà Immobile dal 1' in attacco, mentre Zaccagni e Lazzari daranno forfait.



Oggi il bomber ha svolto l'intero allenamento in gruppo, dando segnali positivi sulla tenuta fisica. Le prove tattiche prima della partenza daranno la conferma o meno sulla volontà di Sarri di impiegarlo dall'inizio. L'ala ex Hellas invece dopo i controlli di questa mattina è rimasto a riposo oggi. Non ha svolto neanche un lavoro differenziato. Il trauma distrattivo al polpaccio sembra più serio del previsto. Discorso simile per il terzino destro, per il quale non ci sono speranze di recupero. Domani mattina effettuerà gli esami per stabilire l'entità del problema.