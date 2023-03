Il futuro di Luka Romero sarà lontano da Formello. Secondo Il Messaggero è arrivata una fumata nera nella trattativa tra la Lazio e l'agente Ramadani.



Il mancato accordo non è però su ingaggio e durata del nuovo contratto. Su questi punti l'intesa era stata trovata in realtà già a dicembre. Il nodo sono le commissioni che il procuratore vuole dal club: la richiesta è di 5 milioni di euro alla firma. Una cifra che Lotito non ha alcuna intenzione di versare, scrive sempre il quotidiano romano. Si è provata una mediazione nei giorni scorsi, ma senza frutti. A meno di dietrofront da una delle due parti, a giugno sembra perciò ormai certo che il giovane talento argentino dirà addio ai biancocelesti.