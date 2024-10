Lazio, furia Fabiani: "Pugno Douglas Luiz a Patric prima del gol, a cosa serve il Var? Petizione per abolirlo"

Lacade sul campo dellaper uno sfortunato autogol di Gila, ma recrimina per gli episodi arbitrali. Uno in particolare manda su tutte le furie".Non è solonel primo tempo per fallo su Pierre Kalulu, arrivata con il VAR, sono due mancati interventi a scatenare la rabbia dei biancocelesti. Il primo all'83', poco prima dell'autorete., l'arbitro non vede ma non viene neanche richiamato all'on field review per un potenziale rosso (condotta violenta). Il secondo, al 90', vede sempre protagonista il centrocampista brasiliano: unche vale il giallo al giocatore della Juventus, anche qui manca una review che avrebbe potuto portare al cambio di cartellino.

- Episodi intollerabili per la Lazio e per il suo direttore sportivo, che a fine partita attacca duramente ila Sky Sport: "Non si tratta di essere arrabbiati. Dobbiamo fare i complimenti ai nostri ragazzi perché hanno fatto una gara eccezionale. Quello che ci lascia il rammarico e quello che il movimento di tutto il calcio chiede è uniformità di giudizi.. Eppure le immagini sono lì. Lo stesso Douglas Luiz entra a piede a martello su Rovella e anche lì il VAR non interviene. Però interviene sull'espulsione, dove va assolto l'arbitro perché aveva visto bene. Non può essere assolto sul pugno, ma il VAR non è intervenuto".

- "A Firenze abbiamo preso un rigore contro, io vorrei capire:Se serve deve servire per tutti gli episodi., non solo per la Lazio perché ci riprenderemo.. Altrimenti facciamo calcetto e togliamo tutti i contatti.. Qui c'è un pugno, c'è condotta violenta e c'è espulsione. Non si capisce perché non si punisce una condotta violenta. E qui ci si sente presi in giro, i ragazzi sono frustrati".

- "Io assolvo l'arbitro, in questa circostanza non c'entra nulla e ha fatto una grandissima partita. La sala VAR che ha minuti per giudicare gli episodi cosa fa? A Firenze vedono Nuno Tavares che tocca una caviglia e ci dà un rigore contro, oggi non vede un pugno. Queste situazioni Rocchi le deve mettere a posto, per il movimento calcistico non per la Lazio. Noi siamo sportivi, la Juventus non ha bisogno di questi episodi per vincere la gara.- "C'è anche un piede a martello su Rovella non sanzionato. C'è una serie di situazioni. Se io sbaglio una campagna acquisti il mio presidente mi caccia via, mi manda via. Questi signori che stanno al VAR e decidono vanno fermati, evidentemente non sono all'altezza di fare questo mestiere. Così come chiamano Sacchi per fargli vedere il contatto di Romagnoli, dovrebbero chiamare l'arbitro anche per Douglas Luiz. Questa difformità non va bene. I signori al VAR si prendessero due mesi di riposo".

- "Confusione su confusione. Perché si innescherebbe un meccanismo tale che una partita dura due-tre-quattro ore. Bisogna lasciare la discrezionalità all'arbitro in campo, quando giudica in campo spesso e volentieri ci indovina. Poi quando viene richiamato e si fa un fermo immagine non è più un rigore da campo, ma di immagine. Se si va al VAR bisogna stare concentrati per 90 minuti. Io parlo per il sistema calcio, le sanzioni che abbiamo avuto noi non sono capitate ad altre squadre. Questo è un sistema che non va più bene. Mettessero un po' a riposo questi signori, saranno stanchi. Ripeto: complimenti alla Juventus, questo sia chiaro".

