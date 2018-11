Una scontitta, quella contro l'Apollon, che in casa Lazio è stata sin da subito bollata come ininfluente. Ma qualcunon non ci sta, ai microfoni di Lazio Style Radio Renzo Garlaschelli ha raccontato il problema motivazionale che ha animato i 90' a Cipro: "È una sconfitta che non toglie il sonno a nessuno, ma la motivazione dovrebbe esserci sempre. Quella di ieri è stata una partita brutta con una formazione totalmente nuova e quindi non facile, in un campo pesante. Chi gioca poco deve essere per forza motivato, anche se la qualificazione è già arrivata. Inzaghi ha provato questa formazione per testare la forma dei giocatori e alcuni non hanno risposto benissimo. Il Chievo? È un'occasione buona per prendersi i tre punti. Con il Napoli hanno strappato lo 0-0, giocheranno in casa ma se si vede la classifica mi sembra che la Lazio parta nettamente favorita".