Non sarà alla Lazio il futuro di Kamada. Come spiega questa mattina il Messaggero, il calciatore giapponese non lascerà Roma a gennaio, ma è già praticamente certo che lo farà in estate. C'è stato anche un colloquio - rivela il quotidiano - nei giorni scorsi tra il ds Fabiani e il centrocampista ex Eintracht per fare il punto della situazione. A meno di offerte importanti il classe '96 resterà a Formello, ma non verrà esercitata a giugno la clausola di rinnovo per altre tre stagioni.



Il motivo della scelta del club è di natura economica. L'abolizione del Decreto Crescita costringe la società a rivedere i propri conti sugli ingaggi dei giocatori prelevati dall'estero. E i 3 milioni di euro garantiti a Kamada appesantirebbero parecchio il bilancio, in particolare da un punto di vista fiscale.