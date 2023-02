E questa è la loro civiltà… pic.twitter.com/tlN1W0SWIR — Gabriele Pulici (@PuliciGpulici) February 23, 2023

Non è durata nemmeno 12 ore la targa che dedica a Umbertoil giardino di via Crisafulli, a Roma. Inaugurata ieri , per intitolare il parco al presidente che portò laa vincere il suo primo scudetto, questa mattina è stata già ritrovata dipinta di giallo e rosso da chi passava di lì. Non sembra dunque difficile intuire la fede calcistica di chi ha compiuto nella notte tale atto vandalico. "Un gesto vile, che non appartiene al tifo sano" ha dichiarato l'assessore al Turismo e allo Sport Alessandro Onorato, che insieme al sindaco Roberto Gualtieri ha già dato mandato all'AMA di provvedere alla pulizia per ripristinarne il decoro.Indignata la reazione sul web di molti tifosi e di chi era particolarmente legato alla figura di Lenzini. In particolare,, figlio di Felice Pulici, portiere della Lazio Campione d'Italia 1974, ha espresso in un tweet tutta la sua amarezza