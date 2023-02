Altra tegola per Sarri: anche Cancellieri va KO. L'esterno d'attacco, riporta stamattina Il Messaggero, ha subito un colpo al volto ieri, all'altezza dello zigomo e per questo oggi difficilmente sarà in campo per la gara contro il Cluj. Nella sfida di ritorno di Conference League la Lazio dovrà quindi fare a meno anche dell'ex Hellas, oltre che di Romagnoli, Patric, Radu, Milikovic, Zaccagni e Pedro. Pronto Luka Romero per completare il tridente con Immobile e Felipe Anderson.