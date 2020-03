Giroud ritrova campo, forma, gol, e si candida con prepotenza per una maglia della nazionale francese ai prossimi Europei. Ha ritrovato fiducia, l'infortunio di Abraham lo ha lanciato da titolare, Lampard ci crede e lo manda in campo con continuità, e i risultati si vedono. Ha messo la firma anche sulla vittoria per 4-0 sull'Everton di Ancelotti: sua l'ultima rete. E la Lazio vuole ancora portarlo a Roma.



MERCATO LAZIO IN PRESSING - La dirigenza biancoceleste è in pressing, vuole portarlo a Roma come regalo ad Inzaghi, dopo una stagione da sogno, spezzata in due dall'emergenza coronavirus. L'offerta starebbe già stata inoltrata: triennale da 3,5 milioni di euro. Giroud ci pensa, tra 3 mesi dovrà prendere una decisione sul suo futuro. E potrebbe esserci la Lazio.