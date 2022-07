La Lazio si è presentata in ritiro ad Auronzo di Cadore senza portieri. O meglio, senza titolare e vice. I tre convocati da Sarri sono Adamonis, Alia e Furlanetto. I dirigenti continuano a lavorare per consegnare a Sarri i sostituti di Strakosha - andato via per fine contratto - e Pepe Reina, tornato al Villarreal dopo vent'anni.



MAXIMIANO - Tra i profili che sta valutando il club c'è quello di Luis Maximiano, portoghese classe '99 del Granada per il quale si sta lavorando sulla base di un prestito con obbligo di riscatto. Gli agenti del giocatore sono arrivati in Italia e incontreranno il presidente Lotito che sta portando avanti in prima persona la trattativa.



I DETTAGLI - "Continuiamo a parlare con lui e con il suo agente, senza urgenza e ascoltando tutti" ha detto il ds del Granada Nico Rodriguez, che per far partire il giocatore chiede più di dieci milioni di euro. I prossimi saranno giorni importanti per il futuro di Maximiano, il portiere piace alla Lazio che incontrerà i suoi agenti; la sensazione è che, con uno sforzo da parte dei club, l'affare si può chiudere intorno ai 10 milioni.