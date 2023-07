Tornano a farsi sentire le sirene arabe per Immobile. A riportare la notizia oggi è Repubblica, nelle pagine della Cronaca di Roma. Alcune indiscrezioni parlano di una nuova offerta da un club saudita in arrivo questa settimana. Sul piatto un triennale da 25 milioni di euro a stagione per il centravanti biancoceleste. Cifre più alte quindi rispetto a quelle di cui si vociferava fino a un paio di settimane fa. Allora però almeno un cenno in via preventiva era arrivato al diretto interessato. Questa volta invece né il giocatore, né gli agenti e tanto meno il club hanno ancora ricevuto alcunché.



Dopo quel video promozionale sui social, per la campagna abbonamenti, nel quale Ciro chiamava a raccolta i tifosi per "viviere ancora insieme tante emozioni", sembravano definitivamente spariti i dubbi sulla sua permanenza alla Lazio. Difficile pensare che possano sorgerne di nuovi adesso. Ancorpiù se si parla solo di voci, senza alcun riscontro concreto di proposte effettive.