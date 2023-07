Alla data odierna (29 luglio), oltre alla cessione di Milinkovic-Savic, al rinnovo di Pedro e all’arrivo di Taty Castellanos, il mercato biancoceleste è rimasto immobile. No, non stiamo parlando dell’attaccante principe della rosa capitolina ma di un ferreo contesto di movimento pari a zero da parte della società romana che, dati alla mano, rimane comunque la seconda forza del nostro campionato.E se al mancato rispetto delle volontà, ci aggiungiamo anche alcune evidenti divergenze, ecco che il quadro inizia a farsi preoccupante. Nel ritiro di Auronzo di Cadore, il patron biancoceleste è stato chiaro: “I giocatori li scelgo io”. Sarri però, d’altro canto, vuole essere soddisfatto nelle sue richieste sul mercato. L’arrivo di Castellanos doveva essere solo l’inizio di una campagna acquisti, invece ha rappresentato l’unico squillo.Lotito nella mattinata di sabato si è recato all’aeroporto di Fiumicino, da lì s’è imbarcato su un volo per Venezia decollato poco prima delle 9.30. La Lazio ad Auronzo non c’è più, ha salutato il Veneto ieri,, è tornato a casa per stare con la famiglia. I giorni passano e gli scenari di mercato rischiano di cambiare.: 14 milioni di euro più di 2 di bonus. Un affare che, tuttavia, rischia di saltare per due fattori:Tutto era pronto per la controfirma dei documenti ma la mossa da parte del club andaluso può rovinare i piani di mercato di Lotito. Se a questo si aggiunge l’indecisione e l’ostracismo da parte di Sarri (che non hai mai contattato direttamente il calciatore, forte dei suoi dubbi sulle caratteristiche tecnico-tattiche dello svizzero classe '97) ecco che il calciomercato della Lazio rischia di non decollare mai., centrocampista brasiliano del Manchester United, sostituto ideale di Milinkovic nelle idee di Lotito. "Come per Lo Celso, mi ha detto no", queste le dichiarazioni di Sarri riportate dal patron alle colonne de Il Messaggero. I dubbi e i veti posti dal mister biancoceleste hanno quindi rimandato le operazioni di mercato della Lazio."Io un gruppo così non l’ho mai trovato.. Ve lo meritate perché mi avete dato tutto in questo ritiro". Parole chiare. Le divergenze tra richieste di mercato di Sarri e proposte di Lotito possono portare le due parti a prendere strade diverse. E intanto la Lazio aspetta.