Resta un'incognita il futuro di Igli Tare alla Lazio. Il direttore sportivo biancoceleste è già al lavoro dietro le quinte, sottotraccia, in vista del mercato di gennaio, ma potrebbe essere l'ultimo. Il suo contratto con i capitolini scadrà il prossimo 30 giugno e, come scrive oggi Il Messaggero, su di lui ci sono gli occhi di diverse squadre in Premier League.



Una in particolare, ma non è dato sapere quale, avrebbe anche già presentato una ricca offerta al dirigente albanese, che però sembra intenzionato ad aspettare una mossa da parte di Lotito prima di prendere una decisione. Nelle ultime settimane, dopo le tensioni estive per il ridimensionamento improvviso dei compiti assegnati all'ex attaccante in società, le parti sembrano in fase di riavvicinamento. Si parla addirittura di un possibile rinnovo. Situazione in divenire quindi. Per ora le attenzioni di tutti sono rivolte a come puntellare la rosa il prossimo inverno, soprattutto alla luce del problema occorso a Immobile. Ma la questione ds ha tutta l'aria di essere destinata a scalare in poco tempo l'elenco delle priorità dalle parti di Formello.