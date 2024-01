Lazio, sorpresa tra i convocati di Sarri per la Supercoppa: ecco chi parte per l'Arabia

Alle 12.10 la Lazio è partita da Fiumicino per volare a Riyad. I biancocelesti venerdì giocheranno contro l'Inter la semifinale di Supercoppa italiana e Sarri ha voluto portare in Arabia tutta la rosa, considerando anche le regole speciali per il torneo che permettono una panchina extralarge (fino a 15 uomini). Tra i convocati a sorpresa figura anche Valentin Castellanos. L'attaccante argentino dopo la sfida in Coppa Italia vinta contro la Roma ha accusato un problema muscolare e non era a disposizione domenica scorsa contro il Lecce. Si preannunciava per lui uno stop di almeno una ventina di giorni, invece era con i compangi in aeroporto stamattina. Possibile quindi che Taty provi un recupero lampo, magari per un'eventuale finale il 22 gennaio, contro la vincente tra Napoli e Fiorentina.



Di seguito la lista dei convocati di Sarri per il torneo:

-Portieri: Mandas, Provedel, Renzetti, Sepe.

-Difensori: Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Romagnoli, Ruggeri.

-Centrocampisti: Cataldi, Guendouzi, Kamada, Luis Alberto, Rovella, Sardo, Vecino.

-Attaccanti: Castellanos, Felipe Anderson, Immobile, Isaksen, Pedro, Sana Fernandes, Zaccagni.