Lazio, la decisione di Felipe Anderson: occhio alla Juve e alla Premier

Rischia di concludersi a giugno l’avventura alla Lazio di Felipe Anderson: il brasiliano ha deciso di non rinnovare il contratto con i biancocelesti, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport. Viene sottolineato come il verdeoro ha scelto di proseguire la sua carriera alla Juventus, con cui ha già raggiunto un accordo di massima. L'esterno offensivo attende ancora un disperato rilancio della Lazio, tre milioni e mezzo a stagione più bonus fino al 2027, ma i biancocelesti non raggiungeranno mai queste cifre, sancendo così l'addio del brasiliano. Stando a quanto rivela oggi Sky Sports UK invece, il brasiliano può essere anche allettato da una nuova esperienza in Premier League. L'Aston Villa vorrebbe infatti metterlo a disposizione di Unai Emery.