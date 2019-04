Tutti gli occhi puntati su Lazzari. Dopo la bella vittoria di Milano contro l'Inter, la Lazio affronterà la Spal, alla ricerca di punti-salvezza. La squadra di Semplici è in salute, deve allontanarsi dalla zona calda della classifica. E gli occhi di Tare sono di certo puntati sulle fasce.



MERCATO LAZIO - Non solo Fares: di recente, complice magari anche il gol alla Roma, le voci di mercato si erano concentrate sull'esterno sinistro della Spal: la Lazio sta cercando ricambi validi in quel ruolo, la pista poteva essere buona. Ma, come riporta Cittaceleste.it, il vero pallino di Tare è Lazzari, sull'altro out: quarto miglior assist-man della Serie A, sarà l'osservato speciale.