Questo pomeriggio, dopo i tamponi di rito a 48 ore dal match, la Lazio ha continuato con le prove tattiche in vista della sfida contro la Sampdoria. Quest’oggi recuperati in gruppo i nazionali Correa e Akpa Akpro. Domani mattina, giorno della rifitura, torneranno anche Acerbi, Milinkovic e Vavro (Immobile potrebbe riposare visto che è squalificato). Durante il riscaldamento questo pomeriggio ecco un'altra tegola per Inzaghi. Felipe Caicedo, bestia nera della Sampdoria, è stato costretto a fermarsi.



Problema al flessore destro. In attesa di vederlo eventualmente domani in campo, crescono sempre di più le quote di Muriqi dal 1’ in coppia con Correa. Per il resto ruoli quasi tutti assegnati con Djavan Anderson e Fares sulle fasce. Il cuore della mediana dovrebbe essere il solito con Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Tra i pali Strakosha. L’unico dubbio rimane in difesa. Col rientro di Acerbi domattina, c’è da capire se Inzaghi sceglierà Hoedt sul centro sinistra oppure l’adattato Parolo (in teoria ci sarebbe anche Vavro). Tutto rimandato alla rifinitura perciò in ottica retroguardia.



INFORTUNATI E ASSENTI – Buone notizie da Luiz Felipe e Marusic. Entrambi si sono allenati col mister Fonte. Skip, allunghi e variazioni di ritmo con gli scarpini. Si avvicinano al rientro. Per quanto riguarda gli assenti, non si sono visti i nazionali appena tornati (Acerbi, Immobile, Milinkovic e Vavro), i lungodegenti Lazzari, Radu e Lulic, e infine Escalante e Andreas Pereira. L’argentino è affaticato, Il brasiliano, invece, è con la febbre a casa, come reso noto dal club stesso.