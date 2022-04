Riecco Stefan Radu. A Formello questa mattina, nella prima delle due sessioni previste oggi per la Lazio, si è rivisto in campo il difensore rumeno. Fermo di fatto da dopo il match contro il Cagliari, a distanza di quasi un mese il classe '86 ha svolto questa mattina una prima parte di lavoro atletico differenziato per poi unirsi ai compagni e completare la seduta.



Ancora assenti invece Luiz Felipe, Luis Alberto e anche André Anderson. Nel pomeriggio alle 15:00 scatterà il secondo allenamento di giornata.