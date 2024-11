Redazione Calciomercato

Lazio, Guendouzi si gode la Francia: "Sono in un buon momento della mia carriera"

38 minuti fa



Italia e Francia domani si contenderanno il primo posto nel girone di Nations League. Al Meazza agli azzurri basterà non perdere con più di un gol di scarto per restare in testa. Difronte però ci sarà la formazione transalpina desiderosa di vendicare la sconfitta di due mesi fa a Saint-Denis. In campo con i Bleus potrebbe esserci anche Matteo Guendouzi, che dopo essere diventato a suon di prestazioni un elemento imprescindibile della Lazio, si sta ora ritagliando un ruolo importante anche con la sua nazionale.



A riguardo il centrocampista biancoceleste, ex Arsenal e Marsiglia, ha dichiarato all'Equipe: "Non ho mai giocato così tanto in tutta la mia carriera con la nazionale francese. Devi saper sfruttare le tue occasioni quando l'allenatore ti chiama. A settembre sono stato convocato perché Tchouaméni era infortunato. Contro il Belgio sono stato bravo, quindi mi sono detto che potevo tornare. Ora devo sempre mettermi alla prova in nazionale. Bisogna essere costanti, è la cosa più difficile e importante in una carriera. Penso di esserlo adesso, perché sono maturato. Sento di essere in un buon momento della mia carriera, devo sfruttarlo al meglio". Se giocherà domani sera, Guendouzi potrebbe anche trovarsi a incrociare le lame a centrocampo con il suo compagni di squadra e di reparto nella Lazio, Niccolò Rovella. Quest'ultimo però dovrebbe iniziare la gara dalla panchina, con Locatelli favorito per partire dall'inizio.