Lazio, Guendouzi-Tudor: il ds Fabiani fa chiarezza. Ecco come stanno le cose

stempera la tensione sul caso. La discussione di giovedì scorso tra i due ha tenuto banco in questi giorni in casa biancoceleste. Vecchie ruggini, che si trascinano dai tempi di Marsiglia, per incompresioni su scelte tecniche sono riemerse a cavallo della sfida contro la Salernitana, perché il calciatore non aveva gradito durante la rifinitura di essere stato schierato tra le riserve. Intervenuto a Radiosei questa mattina, il ds biancoceleste ha spiegato che in realtà non è avvenuto nulla di che, liquidando tutto a una questione di campo finita lì e confermando che la ragione dell'assenza del centrocampista nell'utlima sfida casalinga vinta è legata alle sue condizioni fisiche e a nient'altro.

- ha dichiarato il direttore sportivo - Il francese stava alla Lazio da prima del tecnico: volete che la società non abbia parlato con Tudor e si siano chiariti certi aspetti? La verità è che Guendouzi ha avuto un affaticamento al polpaccio, sta facendo delle terapie e sta lavorando a parte. È parte integrante di questo progetto, poi è Tudor che decide se mandarlo o meno in campo". Ieri intanto Guendouzi non ha parteciparo all'allenamento a Formello, lavorando a parte per recuperare dal problema muscolare. Lo stesso era avvenuto lunedì, quando si pensava ci potesse essere un confronto diretto tra lui, Tudor e lo stesso Fabiani a fare da mediatore. Stando alle parole di quest'ultimo, non è neanche detto a questo punto che l'incontro effettivamente ci sarà nei prossimi giorni.