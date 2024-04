Lazio, Fabiani pensa a un doppio colpo dalla Salernitana

34 minuti fa



Fabiani studia un doppio colpo per la Lazio in estate. Il direttore sportivo biancoceleste, secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport, starebbe pensando ai due profili della Salerniata per rinforzare il reparto avanzato dopo i diversi addii che ci saranno a giugno. I nomi sono quelli di Boulaye Dia e Loum Tchaouna e ci sarebbe anche già stato un primo contatto con il presidente del club campano, Iervolino, per sondare il terreno.



Dia è finito fuori rosa quest’anno. È un classe ‘96 e il suo cartellino si può prendere in estate per circa 10 milioni di euro. L’anno scorso trascinò i Cavallucci Marini alla salvezza con 16 gol e 6 assist. C’erano state diverse voci di interessamenti di altri club per lui in estate, ma il club non lo ha lasciato andare via. Alcune divergenze poi con le guide tecniche che si sono succedute in questa stagione sulla panchina granata hanno portato alla rottura definitiva. Tchaouna invece è un 2003 e può giocare sia da punta, sia da esterno. In gol anche nell’ultima gara all’Olimpico contro i biancocelesti venerdì scorso, è uno dei prospetti più interessanti della rosa della Salernitana. Forte fisicamente, per lui quest’anno 5 gol e 4 assist tra campionato e Coppa Italia. Per ora la Lazio una base per una trattativa non l’ha ancora posta, ma la pista è da seguire nei prossimi mesi.