In attesa di Lazio-Genoa prevista per le ore 12:30 allo stadio Olimpico, non dovrebbero esserci grandi dubbi in merito alla formazione che schiererà Simone Inzaghi. In base alle prove tattiche degli ultimi due giorni toccherà a Hoedt fare le veci di Acerbi al centro della retroguardia biancoceleste. Le ultime tre partite disputate dal 1' dal centrale olandese hanno corrisposto a tre sconfitte (in ordine Inter, Bologna e Juventus). Tre prove da riscattare assolutamente contro il Genoa. Sull'out mancino invece va verso la conferma Lulic dopo la buona prova contro il Milan. A farne le spese di nuovo Fares.