In attesa di disputare la sua ottava presenza su 8 gare ufficiali, Elseid Hysaj ha parlato della sfida tra la Lazio e Lokomotiv Mosca. Ecco come si è espresso il terzino albanese: "È bello raggiungere quota duecentocinquanta presenze con Sarri in panchina. Sarà un match importantissimo per noi, dobbiamo vincere così da sistemare la questione Europa League. La Lokomotiv Mosca è una squadra tosta da affrontare, sa difendere e gioca bene a calcio. Sarà difficile trovare gli spazi giusti, ma abbiamo preparato la partita e cercheremo di dimostrarlo in campo".