Dario Marcolin, ex giocatore e attuale commentatore DAZN, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli.



"Difficile sbilanciarsi sull'eventuale vincitrice dello scudetto ma io credo che il Napoli parta davanti alle altre e lo dico guardando la rosa, le alternative. La Juve, ad esempio, non ha la stessa qualità nei cambi che ha il Napoli. Basta pensare già alla difesa, dove c'è Manolas come riserva. Lazio e Roma hanno 13-14 giocatori titolari, mentre il Napoli ne ha almeno 17-18".