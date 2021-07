Il classico rito di iniziazione dei calciatori è risultato indigesto per Elseid Hysaj. Il neo-acquisto della Lazio ha infatti scelto di cantare Bella Ciao davanti ai compagni per inserirsi nel gruppo, ma il video pubblicato da Luis Alberto è stato ricoperto di insulti dai tifosi biancocelesti storicamente schierati politicamente all'opposto rispetto alle origini del noto canto popolare. I più pacati? Si passa da un "ma lo sa di non essere a Livorno?" a un più classico "meglio giocare in 10.