Sono ore calde in casa Lazio per porre le basi future. Il ds Tare e il nuovo allenatore Sarri stanno cominciando a lavorare per costruire la rosa della prossima stagione. Secondo quanto riportato da Repubblica i biancocelesti sono decisi a convincere Hysaj, in scadenza col Napoli, a firmare con la Lazio per raggiungere il suo mentore Sarri. In più, secondo il quotidiano, si starebbe muovendo qualcosa in uscita visto che Jony, di ritorno dal prestito all'Osasuna, sarebbe finito nel mirino del Maiorca, appena promosso di nuovo in Liga.