Proseguono gli impegni dei calciatori della Lazio partiti con le rispettive nazionali per le qualificazioni a Qatar 2022. Dopo i 90 minuti con gol per Marusic in Turchia-Montenegro (2-2, ndr) mercoledì, nella serata di ieri è arrivato un altro centro da parte di un tesserato biancoceleste. Si tratta di quello di Muriqi che ha permesso al Kosovo di battere in trasferta la Georgia (0-1, ndr). 90 minuti poi ieri per Acerbi e 75 per Immobile in Italia-Bulgaria terminata 1-1. In campo per tutto il match anche Hysaj con l'Albania sconfitta 4-1 dalla Polonia. Zero minuti per Strakosha. Tra i pali il ct Reja ha scelto Berisha. Oggi toccherà alla Costa d'Avorio di Akpa Akpro contro il Mozambico e Kamenovic nella sfida tra le u21 di Serbia e Ucraina. A proposito di Serbia, domani scenderà in campo Milinkovic con la nazionale maggiore contro il Lussemburgo. Sarà il Sergente a chiudere il primo turno di impegni dei nazionali biancocelesti.