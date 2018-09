Milinkovic e Sergej in cerca di rivincita. Le partite così così in Nazionale, a livello complessivo, non hanno aiutato: l'umore è quello di chi vuole rivincita, come riporta il Messaggero. Al netto dei rinnovi, che dovrebbero arrivare a breve, tutti e due sperano di rifarsi sin dalla prossima contro l'Empoli. L'Italia ha collezionato un paio di partite più che deludenti, che hanno innescato molte polemiche, la Serbia non è riuscita ad aver la meglio della modesta Romania, nonostante sia andata due volte in vantaggio.



CALENDARIO - Il calendario regala finalmente alla Lazio delle gare abbordabili, in cui i due possono fare bene: Genoa e Udinese prima del derby di fine mese saranno occasioni ghiotte. Per arrivare in Champions, anche la stracittadina sarà decisiva: per Milinkovic e Immobile ennesima occasione, dopo le delusioni con le maglie delle nazionali.