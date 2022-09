Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati della Lazio per la partita di stasera contro il Napoli. Buone notizie da Pedro che stringe i denti e ce la fa ad andare almeno in panchina. Lo spagnolo ieri aveva saltato la rifinitura ed era in dubbio per oggi. Di seguito la lista completa:



Adamonis, Maximiano, Provedel; Casale, Gila, Hysaj, Kamenovic, Lazzari, Marusic, Patric, Radu, Romagnoli; Basic, Bertini, Cataldi, Luis Alberto, Marcos Antonio, Milinkovic, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Immobile, Pedro, Romero, Zaccagni.