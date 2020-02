In formazione la Lazio dovrà sopperire all'assenza di capitano Lulic. Inzaghi, smaltiti i festeggiamenti post Inter, dovrà trovare l'11 ideale per mettere in difficoltà il Genoa. Una trasferta complicata, per la maglia da titolare ci saranno addirittura 3 concorrenti. Jony dovrebbe essere il sostituto deputato di Lulic: non ha convinto fino in fondo contro l'Inter, Inzaghi potrebbe decidere di spostare da destra Marusic, preferito a Lazzari nel big match contro l'Inter. Attenzione a Lukaku: sta recuperando dall'artroscopia, lo staff medico vorrebbe recuperarlo per dare ad Inzaghi una grossa arma, specialmente per regalare accelererazione e sprint nel finale di partita.