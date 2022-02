Seduta tecnica di rifinitura in casa Lazio. Alla vigilia del quarto di finale di Coppa Italia contro il Milan Sarri ha alcuni dubbi di formazione, almeno uno per reparto.



BALLOTTAGGI Non ci sarà Acerbi a San Siro. La maglia da titolare al fianco di Luiz Felipe se la giocano Patric e Radu. In porta ci sarà Reina. Sulle corsie laterali Hysaj tornerà dal 1' minuto, con Marusic dal lato opposto e Lazzari pronto a subentrare. A centrocampo invece il terzetto visto contro la Fiorentina potrebbe essere stravolto con l'inserimento di Basic e Cataldi. Persino Milinkovic potrebbe non essere esente da turnover. Davanti Zaccagni sarà confermato insieme a Immobile mentre Felipe Anderson si gioca il posto con Pedro.



PRIMA VOLTA Domani al Meazza sarà anche la prima partita col grupo sqaudra di Kamenovic. Il terzino inserito in squadra a fine mercato ha risolto gli ultimi problemi burocratici che lo avevano rimandnato il suo esordio tra i convocati a Firenze.