Kamenovic non convince e non ha mai convinto Maurizio Sarri, ma la Lazio fatica a decidere di liberarsi del centrale serbo perché l'operazione per il suo arrivo è stata portata a termine dall'agente di Sergej Milinkovic Savic con cui i biancocelesti non vogliono rovinare i rapporti data la trattativa per il rinnovo di contratto che sta per partire.