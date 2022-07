Rottura totale tra Sarri e Acerbi. Il retroscena sull'esclusione del difensore dal secondo ritiro della Lazio in Germania lo svela stamattina Repubblica. La volontà del calciatore di andare via è nota da tempo e che tra i due non ci sia mai stata molta empatia era palese. Il calciatore però si aspettava un altro trattamento dal mister.



Il centrale non si aspettava di giocare appena 45 minuti in 4 amichevoli. Ritiene di essersi comportato in maniera corretta, a dispetto di critiche, fischi e insulti ricevuti. Non si aspettava certo elogi, ma su ad Auronzo ha lavorato come gli altri e pensava di ricevere maggior considerazione dal tecnico. C'è stato un colloquio di recente e adesso ogni minima speranza residua di eventuale ricucitura è svanita del tutto. Il classe '88 si allenerà a Formello con gli altri fuori rosa nei prossimi giorni, in attesa di una sistemazione altrove.