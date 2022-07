, e sarebbe alquanto sciocco cadere nella trappolona di ritenerla l’ennesimo cannibalismo dell’ambiente romano. Non è una questione di tifosi, o meglio, non solo.. Ammesso che non ci sia un suggeritore in buca.L’addio di Acerbi era annunciato, e non da oggi. Viene dalla sua peggiore stagione alla Lazio: qualche maligno mormora che abbia giocato contro(che pare a sua volta abbia mormorato il suo nome a Marotta, dopo aver atteso invano Bremer).Per rendimento è stato uno dei migliori centrali in Serie A, ha giocato partite grandiose, e fatto belle stagioni in maglia biancoceleste, a volte reggendo la difesa da solo.Non ci sono ragioni tecniche dietro al suo addio, non solo.Nella terra di Sarri, Acerbi è sembrato subito il classico pistolero scontroso dei film western.Forse ha ritenuto di essere TROPPO per cambiare ancora: troppo grande, troppo forte, troppo qualcosa.I due non si sono piaciuti? Magari sì, ma tutto va visto in un quadro generale. Questo giocatore a Formello – sempre i soliti maligni mormorano – ha messo insieme qualche comportamento poco simpatico. Senza entrare nei dettagli, da leader del gruppo ha messo a terra alcune cose poco piacevoli, e si è schierato perfino nella diatriba con Igli Tare.Voleva mettergli le mani addosso? Parliamo di un signore di una certa età, contro un atleta nel pieno della maturità fisica. Una scena negata e spergiurata come falsa, ma insomma, poco edificante.Vedete?Come sempre, come tutti, anchealla selva indecorosa di frasi orrende che spesso i social dispensano. Cose oggettivamente schifose. Mi sento di dire però che il nostro ha quasi architettato in maniera strategica la sua exit strategy perché fosse ineluttabile., senza reale voglia di metterci una pietra sopra.Senza fare del moralismo, senza fare sceneggiate, questa cessione non è una disgrazia. Deve avvenire, è fatale, è necessario: per Francesco Acerbi non c’è più posto.Tecnicamente possiamo parlarne, ma la sua storia a Roma è appena iniziata, e sotto gli ottimi auspici di un bel credito di affetto, amore, entusiasmo. A volte cambiare serve, non è bello, non è necessariamente migliorare.