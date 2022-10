Da punto debole a punto di forza. La difesa della Lazio - rivoluzionata in estate - è passata da un estremo all'altro, con un miglioramento senza precedenti. Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, in una partita su due in A la porta è rimasta inviolata. Solo 5 gol incassati nelle prime 8 (non succedeva dal 2001-02), ma anche pochissime occasioni concesse agli avversari. Tanto che avrebbe potuto anche giocare senza portiere.



Nelle partite contro Verona, Cremonese e Spezia anche se avesse subito gol ad ogni tiro in porta degli avversari, la Lazio avrebbe comunque vinto la partita. Non si tratta solo di singoli, ma di un meccanismo che funziona coralmente, visto che in campo sono stati schierati tutti e 4 i centrali, in coppie variamente assortite. Tutte accomunate dall'aver fatto lavorare poco Provedel, che poteva anche restare a casa.