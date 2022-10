Doppia festa ieri nello spogliatoio della Lazio I festeggiamenti per la vittoria si sono uniti a quelli per l'elezione di Lotito al Senato. Dal racconto che ne fa oggi il Messaggero, il clima che si respirava nel gruppo in quel momento, oltre alla ovvia gioia, era quello della consapevolezza del proprio valore e dei propri mezzi. Lo testimoniano le parole - riportate sempre dallo stesso quotidiano - che si sono scambiati i protagonisti davanti alla torta, che celebrava il traguardo politico raggiunto dal patron.



"Ringrazio tutti, Sarri, Tare, la squadra - ha dichiarato il presidente - Con questa vittoria avete dimostrato ancora una volta l’unione della nostra famiglia. Se continuerete a giocare con questo spirito e questa compattezza, regalerete grandi soddisfazioni a me e a tutta la tifoseria". Dopo aver ricevuto le congratulazioni da tutta la squadra ha poi aggiunto: "Questa non è solo la mia vittoria, ma anche la vostra. Per la prima volta nella storia la Lazio ha un rappresentante nelle istituzioni, nel Parlamento, non è poca roba. Ora che sto nel Governo, possiamo cambiare ogni stortura. Questa non è più una Lazietta, è già una grande società". E rivolto al tecnico ha concluso: "Abbiamo gettato le basi per fare qualcosa di grande e non finirà".