Da qualche giorno Denis Vavro è volato in prestito al Copenaghen per cercare riscatto. Dal 2019 alla Lazio ha accumulato solo delusioni personali e tanta frustrazione, che oggi ha sfogato così ai microfoni del portale slovacco Šport24.sk:



"Ho scoperto com'è il campionato italiano. Magaari, se fossi andato da qualche altra parte, oggi parleremmo di un club diverso dal Copenaghen. Ma uno deve affrontarlo: è come essere delusi sul lavoro. Io sono rimasto deluso dalla Lazio. E come me ci sono rimasti male i miei amici, la mia famiglia e il mio agente. Forse è stata una scelta frettolosa quella di trasferirmi a Roma, non lo nego. Forse se avessi aspettato un altro anno, sarebbe stato diverso. Chi può dirlo. Ci ho provato e non ha funzionato per niente. Ora però ricomincio dall'inizio. Ho 26 anni e posso ancora costruire qualcosa su di me. Non sono né giovane né vecchio".