In casa Lazio si pensa ai rinnovi. Sono lontani però i mesi di ansia per le querelle legate ai contratti di de Vrij, Keita e Biglia, stavolta a rinnovare saranno i dirigente. Sia Tare che Peruzzi e Calveri hanno un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Per tutt’e tre il rinnovo è solamente una formalità: l’intesa con Lotito è massima e non vi sono dubbi che continueranno in biancoceleste.



RINNOVI LAZIO - Per quanto riguarda Tare, come riporta il ‘Corriere dello Sport’, il ds potrebbe prolungare addirittura per 5 anni il suo contratto. Il club manager Peruzzi valuta il suo rinnovo di anno in anno, si muoverà in questo modo anche questa volta. Il segretario Calveri lavora alla Lazio dal 2008: si occupa di conti e mercato, è il braccio destro di Lotito, si occupa dei rapporti istituzionali e internazionali. Nei prossimi giorni i 3 rinnovi potrebbero essere formalizzati.