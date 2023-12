La Lazio ha pronto nel cassetto un dossier sui torti arbitrali subiti quest'anno in campionato. Come scrive oggi Repubblica, la società è furiosa soprattutto per gli episodi contrari nelle ultime gare in trasferta, a Salerno e a Verona; ma ha scelto comunque di non alzare la voce e protestare. Lotito infatti non vuole dare alibi alla squadra.



Nelle ultime tre gare sono arrivati solo quattro punti, mentre la dirigenza se ne aspettava nove, considerando la caratura delle avversarie. In generale il rendimento contro le piccole quest'anno è stato sconfortante: appen due i punti racimolati tra Lecce, Genoa, Salernitana, Monza e Hellas. Un andamento che non può essere giustificato in alcun modo dagli episodi sfavorevoli. Da qui la decisione di restare in silenzio.